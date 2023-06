A Foligno la XII Parata della Bandiera Under18

FOLIGNO – Weekend dedicato alla XXII Parata nazionale della Bandiera Under18 in città. L’evento 2023, che inizia oggi e andrà avanti fino a domenica 4, sarà organizzato dal gruppo Sbandieratori e Musici Città di Foligno e si svolgerà in piazza San Domenico. L’evento può contare sul patrocinio del Comune di Foligno e della Lega Italiana Sbandieratori, la collaborazione del Comune di Foligno e dell’Ente Giostra Quintana. E’ promosso anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Paolo Coletti Parrucchiere e Bcc dei Sibillini. I giovanissimi atleti delle compagnie iscritte sono suddivisi in 3 fasce di eta`: u12, u15 e u18. La compagnia che otterrà complessivamente i migliori risultati tra le varie discipline e fasce sara` eletta Miglior Compagnia d’Italia Under 18 2023, titolo detenuto dalla Compagnia di Foligno, vinto in occasione dell’XI Parata Nazionale della Bandiera U18 svoltasi a Bisignano. Oggi pomeriggio previste le gare di coppia tradizionale. Alle 20.30 le gare di Grande coppia.