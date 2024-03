A Foligno Gli “Amici della Musica“ al via

Taglio del nastro per la stagione numero 43 degli Amici della Musica: il cartellone 2024 prende il via stasera alle 21 all’Auditorium San Domenico con il concerto inaugurale del celebre Duo pianistico formato da Alessandro Taverna e Mariangela Vacatello: prima tappa di un viaggio scandito da 28 appuntamenti e 470 musicisti, tra i capolavori di Beethoven e Bach, la musica sinfonica e da camera, la lirica e il melodramma, il jazz, le prime assolute fino alle masterclass e all’anniversario pucciniano.

"L’avvio di una stagione concertistica è sempre un momento di particolare emozione - commenta il direttore artistico Marco Scolastra -. E lo sarà ancor più quest’anno con l’evento di apertura che vedrà sul palco del San Domenico Alessandro Taverna (foto sotto) e Mariangela Vacatello (foto sopra), pianisti tra i più affermati sulle scene internazionali. Un concerto a quattro mani, o per due pianoforti, ha un grande fascino e un che di spettacolare. Il programma della serata esalterà il virtuosismo di questi due straordinari musicisti". In scaletta ci saranno brani tra Otto e pieno Novecento per un’inaugurazione scintillante sulle note delle rare Suites per due pianoforti composte da Rachmaninov, e di opere scritte per pianoforte a quattro mani: l’Introduzione e Passacaglia di Max Reger e Cinque Pezzi (Five pieces) di György Ligeti.

Quanto agli artisti, Mariangela Vacatello è talento prodigioso, con vittorie a prestigiosi concorsi internazionali, concerti nelle migliori sale e collaborazioni con numerosi compositori per prime assolute. E’ docente al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia, dove risiede. Alessandro Taverna, veneziano, vanta anche lui una carriera internazionale che lo porta ad esibirsi regolarmente con le orchestre più prestigiose del mondo. La stagione proseguirà fino a novembre negli spazi di maggior pregio della città, con i migliori interpreti della scena musicale classica contemporanea e del jazz. Due i testimonial d’eccezione: Bach e, soprattutto, Beethoven le cui opere punteggeranno i programmi sinfonici, di recital e di musica da camera fino al prezioso concerto di chiusura del 23 novembre. Debutta in stagione il capolavoro di Rossini Petite Messe Solennelle con il concerto di maggio nella Basilica Superiore di San Francesco di Assisi.

S.C.