A disposizione borse di studio per gli allievi. Ecco come presentare domanda per candidarsi

GUALDO TADINO - Borse di studio destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado messe a disposizione dal Comune. Le domande devono essere presentate all’Ufficio scuola, al piano terra del municipio, o inviate tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: [email protected], entro il 26 febbraio 2025. Per poter accedere al beneficio, è necessario che il valore isee non superi i 10.140 euro. L’importo della borsa di studio è di 150 euro; ma c’è anche la possibilità di una rideterminazione in base al numero totale degli studenti ammessi e alle risorse finanziarie disponibili. Tutti i dettagli relativi al bando, compreso il modello di domanda, sono consultabili sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo: www.tadino.it. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio scuola del Comune al numero 075 9150259.