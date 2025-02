A colpi di tombino “Spaccata“ nella notte al negozio di ottica

Sfondano la porta d’ingresso con un tombino, svaligiano il negozio di ottica e si danno alla fuga con diverse paia d’occhiali per un valore di svariate migliaia di euro. “Spaccata“ all’alba di ieri al negozio “Centro Ottico Emmedue“ lungo il centralissimo viale Trento e Trieste non lontano dalla sede del commissariato e dalla scuola di polizia, a dimostrazione della spregiudicatezza dei ladri. I malviventi, secondo una prima ricostruzion, con un tombino asportato dalla strada a poca distanza dal negozio hanno sfondato il vetro della porta d’ingresso posta in via Fratelli Cervi. Un’operazione particolarmente rumorosa e il frastuono ha subito richiamato l’attenzione di un residente della zona che insospettito ha dato l’allarme ai carabinieri. Nel frattempo è anche scattato l’allarme, ma all’interno i ladri hanno agito con massima rapidità impossessandosi di numerose paia di occhiali, rimuovendoli sia dagli espositori, sia dai cassetti. In breve tempo i carabinieri sono giunti sul posto, ma i malviventi sono riusciti comunque a darsi la fuga facendo perdere le proprie tracce. I militari della compagnia di Spoleto hanno immediatamento avviato le indagini per tentare d’identificare i responsabili. Si è trattato di un colpo premeditato. Ad agire, a quanto pare, sarebbero state più persone capaci di eludere anche uno speciale sistema antifurto che attraverso una specie di fumogeno rende difficile avvicinarsi alla merce esposta. La fuoriuscita di fumo ha indotto i residenti della zona chiamare i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Con molte probabilità ad attendere i malviventi era presente all’esterno un ulteriore complice pronto a fuggire a bordo di un’auto. A dare una svolta all’indagine potrebbero essere i filmati delle telecamere di videosorveglianza del negozio,. I carabinieri provvederanno ad ascoltare anche eventuali testimoni, tra i residenti in zona, che potrebbero fornire utili indicazioni. Al momento non è ancora possibile stimare con esattezza il valore del bottino, i titolari stanno effettuando l’inventario della merce rubata, ma è chiaro che il valore è comunque di decine di migliaia di euro. Dopo i dovuti rilievi in tempi record è stato riparato il vetro sfondato ed il negozio comunque già nel primo pomeriggio ha riaperto regolarmente al pubblico.

D. M.