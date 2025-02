"A che punto e’?"

FOLIGNO "A che punto è la realizzazione della pista ciclabile turistica Monte Argenario – Civitanova?". Lo chiede il consigliere regionale Enrico Melasecche (Lega), che ha presentato una interrogazione alla Giunta Proietti per chiedere a che punto siano i lavori di realizzazione di un’opera che, in Umbria, riguarda 20 comuni tra cui quelli della valle umbra come Foligno, Montefalco e Bevagna. Melasecche ripercorre le vicissitudini dell’opera e le sue battaglie per ottenere il finanziamento. "Recente – prosegue Melasecche - è il decreto a firma del direttore generale Morisco che stanzia la somma, ma giungono voci preoccupate per alcune difficoltà da parte dell’Umbria a rispettare i tempi imposti. Effettivamente la situazione in cui versa in Regione la sezione ‘Interventi per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità ecologica’ (ciclabili, cammini e sentieri) sembra sia tale da rendere difficile la predisposizione del progetto cantierabile a causa della scarsezza di personale che necessita di un incremento immediato rispetto ai moltissimi progetti che sono riuscito a far finanziare riorganizzando un settore che in passato ha visto una confusione incredibile, con più servizi ed uffici che facevano tutto, senza una logica complessiva, con uno spreco di risorse ed una mediocre qualità progettuale. Per questo – conclude Melasecche – interrogo la Giunta per avere certezza che il progetto già finanziato venga portato a conclusione rispettando i tempi richiesti dal Ministero".