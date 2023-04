A “Ceramiche Noi“ il premio della Luiss

Un premio della Luiss Business School per il “Miglior Progetto su Innovazione“ a Ceramiche Noi. Si è svolta nella sede della Luiss a Roma, la cerimonia conclusiva di un corso dedicato all’internazionalizzazione d’impresa, frutto dell’accordo di collaborazione tra università, Regione Umbria e Arpal. Tra le aziende umbre partecipanti, alle quali era stato richiesto di sviluppare un “Project Work“ di fine corso su l’internazionalizzazione per la propria realtà, una ha visto il riconoscimento più alto per il progetto: Ceramiche Noi, la cooperativa di operai che ha rilevato la ex azienda. “Miglior Progetto - innovazione categoria Assoluta“ con un piano di commercializzazione dedicato a una linea in ceramica ispirata a Burri. Lorenzo Giornelli- amministratore e direttore commerciale nonché fautore del progetto- ha strutturato un piano di internazionalizzazione riguardante la Nuova Collezione Kretto in omaggio ad Alberto Burri, già presentata lo scorso anno al Fuorisalone e che ora vedrà la messa in produzione, valorizzando non solo il prodotto in sé, ma anche il territorio.

"L’approvazione di una così importante realtà come Luiss Business School non può che renderci orgogliosi di quello che stiamo facendo", dicono da Ceramiche Noi. L’Altotevere si è distinto con ben quattro realtà presenti: Ceramiche Noi, Giuliano Tartufi, Oleificio Ranieri e Sifar Placcati. Il programma del corso, iniziato a ottobre, ha permesso a 21 imprenditori e manager del territorio di rafforzare le loro competenze su temi come la contrattualistica internazionale, l’e-commerce, gli scambi internazionali e di realizzare progetti di taglio operativo.