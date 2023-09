"A cena con Tex a Umbertide: domani evento in piazza Matteotti"

Si chiama "A cena con Tex" l’evento organizzato dall’associazione commercianti del centro storico "Don Chisciotte" che si terrà domani in piazza Matteotti. Ricordando il mitico personaggio della Bonelli il centro si trasformerà in un villaggio del vecchio west, tra cowboy, indiani, pistoleri che sparano, saloon e ballerine. Anche il Il menù della serata è in tema fagioli, bistecca (su prenotazione al numero 075.9411027), hamburger e patate fritte. Ai partecipanti si richiede un abbigliamento adatto all’vento, patrocinato dal Comune e che vede la collaborazione della macelleria "2 M" e di "Living dance club". La cena ripropone quella del luglio scorso, talmente ben riuscita da richiedere a gran voce un bis, che Simona Baldi (foto), presidente dell’associazione e anima della festa, si è impegnata a realizzare. Va detto poi La cena "texana" non è che l’ultimo evento di successo organizzato da Don Chisciotte come il Gran premio delle automobiline a pedali per le vie del centro storico (il prossimo anno sarà riproposto con programma ed allestimento ancora migliorati), lo spettacolo itinerante "Pinocchio per le vie", per la regia di Fausto Marchini e "Alla ricerca di Pinolino", con centinaia di bambini che hanno dato vita a una simpaticissima ricerca di gnomi ed elfi in Pineta. "Un grazie di vero cuore - dice Simona Baldi - va a chi ha contribuito all’iniziativa, in special modo alla Protezione civile e a Giorgio Merli e Massimo Nicoletti per la porta del saloon".

Pa.Ip.