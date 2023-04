A cena con Little Italy La Sagra del cinema al “Numero Zero“

Nel segno di Little Italy, la Sagra del Cinema propone una serata dedicata ai grandi artisti italoamericani che hanno fatto la storia dei cinema. La cine-cena va in scena domani sera al ristorante inclusivo Numero Zero di Borgo XX Giugno con info e prenotazioni (anche whatsapp) al 375.6024432. Sarà un viaggio, andata e ritorno, in un cinema che è diventato mito e ha creato un immaginario collettivo con l’Hollywood di Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Abel Ferrara e Michael Cimino, fino ad arrivare a Tarantino e Sofia Coppola. E poi Al Pacino, De Niro, Joe Pesci.

In tavola la cena – a menù fisso, anche in versione vegetariana – sarà ispirata alla ricca contaminazione culinaria tra Italia e Usa e, tra una portata e l’altra, guidati dal critico cinematografico Andrea Fioravanti, si andrà alla scoperta di storie e aneddoti gustosi tra spezzoni di grandi film e racconti. Come da tradizione, i partecipanti alla cena avranno l’occasione di “mettere in difficoltà” il critico che potrà testare, con domande e curiosità, la reale conoscenza cinematografica degli appassionati.