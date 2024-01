A CarnevaIe il Bartoccio torna in corteo a Perugia

Dopo qualche anno di forzata interruzione per il covid e le sue conseguenze, il Bartoccio (nella foto) torna finalmente a Perugia. Riprende dunque l’antica tradizione quindi l’antica tradizione dell’ingresso trionfale del maschera perugina che insieme alla sua Rosa entrarerà in città sul carro tirato dai buoi, in un corteo di canti, balli, musica e maschere e declamerà le taglienti bartocciate perugine, che colpiranno inesorabilmente i potenti di turno. Il corteo è previsto per sabato 3 febbraio, in caso di pioggia o neve, sarà rinviato al 10 febbraio.

La particolarità è che sarà formato solo da gruppi a piedi o con mezzi trainati da animali, senza mezzi a motore, così da riprende la tradizione del carnevale perugino e assumere anche un atteggiamento ecologico.

Nel corteo sfileranno i musicisti della Filarmonicadi Spina con le graziose e agili ”Bartoccine” (majorettes), i figuranti contadini di Civitella d’Arna, e poi il gruppo folcloristico Agilla e Trasimeno insieme ad alcune pro loco del Territorio, scuole di ballo come Polvere di Spelle e Hacuna Matata, le percussioni di Anarchia Ritmica, altri gruppi danzanti che si stanno iscrivendo in questi giorni e i volontari dell’Auser. Chiunque può partecipare al corteo, mascherandosi, cantando o ballando. Si può venire in bicicletta o su mezzi trainati da animali, ma non sono ammessi mezzi a motore.

I gruppi, per ragioni organizzative, devono prenotarsi all’indirizzo [email protected].