A breve l’avvio dei lavori per la ’Casa di comunità’

FABRO – Partiranno entro la fine del mese i lavori per la realizzazione della ’Casa di comunità’ che sorgerà in via Gramsci. E’ già in corso il trasferimento di alcune attività ambulatoriali e territoriali per consentire l’avvio dei lavori nella nuova struttura. La nuova rete dei servizi territoriali prende forma con nuove strutture accoglienti, polifunzionali e moderne in grado di innalzare la qualità delle prestazioni e rispondere con maggiore efficacia ed efficienza ai bisogni della popolazione nei settori sanitario e sociale. Ancora da definire invece la tempistica per l’intervento sull’ex ospedale di piazza duomo ad Orvieto dove sorgerà la casa di comunità della città, ma dove si tratterrà effettuare interventi piuttosto impegnativi di ristrutturazione e riqualificazione del grande immobile che si trova in condizioni piuttosto fatiscente. La direzione della Asl garantisce comunque che le procedure per l’apertura del cantiere procedono spedite e nel rispetto del programma e dell’investimento annunciato mesi fa.