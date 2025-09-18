A Bevagna i campioni di tiro con l’arco

Un fine settimana all’insegna del tiro con l’arco. È quello che attende Bevagna, che ospiterà l’undicesimo Campionato italiano individuale di tiro con l’arco, competizione sotto l’egida della Fidasc organizzata dalla storica associazione locale Arcatores de Mevania. Campo di gara sarà proprio la “casa” degli arcieri bevanati, ovvero il Camping Pian di Boccio, location immersa nella natura.

"Bevagna è un po’ il fulcro nazionale di questa disciplina sportiva – commenta la sindaca Annarita Falsacappa –. Questo grazie anche alla ricerca storica fatta attraverso le Gaite che, nei decenni, ha permesso al tiro con l’arco non solo di diventare una competizione presente all’interno della rievocazione storica, ma anche di formare sempre più appassionati locali, nonché una vera e propria cultura a riguardo: gli Arcatores de Mevania ne sono una testimonianza a livello nazionale e internazionale".

Quella che si svolgerà il prossimo fine settimana (19-21 settembre) sarà la quarta edizione organizzata a Bevagna. Si inizia domani con le iscrizioni e la consegna del materiale agli arcieri. Sabato e domenica le gare, che culmineranno con le premiazioni in piazza Filippo Silvestri. A partecipare circa 280 arcieri, che rappresenteranno 50 società provenienti da tutta Italia.

"Nel giro di 20 ore – commenta Marco Calandri, presidente degli Arcatores de Mevania – abbiamo colmato le iscrizioni. Il lavoro di organizzazione è partito da qualche mese, ma siamo felici e contenti di ciò che stiamo facendo". Le gare si svolgeranno nel bosco e saranno due i campi allestiti per svolgere lo sport in mezzo alla natura. "Come associazione – prosegue Calandri – abbiamo deciso di puntare anche alla sostenibilità ambientale".