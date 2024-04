"A Bastia serve uno scatto". Pecci lancia l’idea-città

BASTIA UMBRA – Un’importante occasione di confronto e dibattito sulla situazione politica locale e nazionale: è l’incontro che ieri Erigo Pecci, candidato sindaco della coalizione civico progressista di Bastia, ha avuto con Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico e della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle iniziative della sua campagna elettorale. Bonaccini ha posto l’accento sull’importanza del sociale e sul valore futuro, che spazia dalla demografia alla tecnologia, sottolineando la necessità di un dialogo aperto e inclusivo con i cittadini. "Dobbiamo fare in modo che quando usciamo per strada ci riconoscano, capiscano i nostri valori e le nostre priorità, ma non dobbiamo aver paura di parlare di impresa e di sviluppo", ha detto il presidente. Bonaccini ha presentato progetti innovativi come i tecnopoli emiliani, simbolo dell’eccellenza e dell’innovazione della regione Emilia-Romagna, discutendo di tematiche cruciali per il futuro condiviso della nazion. Tema che ha evidenziato la necessità di quello "scatto" che è richiamata nel claim elettorale di Pecci, "Non siamo qui per un riscatto, ma per uno scatto", sottolineando la necessità di un cambiamento progressivo e innovativo anche per Bastia. Ma Bonaccini, forte della sua esperienza amministrativa, ha affrontato anche temi di grande rilevanza sociale, come la tutela del sistema sanitario pubblico, che "la destra sta demolendo" e che invece è in testa all’agenda delle priorità del Pd. "Sono convinto che possiamo tornare a vincere", dice Bonaccini nel suo augurio al candidato della Coalizione Civico Progressista. "L’atteggiamento è tutto!", rilancia Pecci.