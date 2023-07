A Bastia sarà realizzata una residenza per anziani

BASTIA UMBRA – Realizzare una residenza per anziani a Bastia, il consiglio comunale ha approvato, all’unanimità dei votanti, l’ordine del giorno presentato dall’intergruppo Forza Italia – Bastia Popolare per sensibilizzare in tal senso la Regione dell’Umbria. "Un’occasione da non perdere – dice Antonio Bagnetti, capogruppo di Forza Italia – alla luce del Rapporto Annuale 2021 della Regione Umbria sull’andamento demografico: la popolazione nella nostra realtà sta progressivamente invecchiando al punto che i cittadini oltre 65 anni sono più del doppio rispetto a quelli nella fascia 0-14 anni".

Soddisfazione arriva anche da Gianluca Ridolfi, capogruppo di Bastia Popolare, "per l’impegno profuso dalla Giunta ed in particolare dall’assessore Brunelli che, in qualità di presidente pro tempore della Zona sociale 3, ha condiviso con i comuni della zona l’iniziativa del comune Bastia oltre ad aprire un dialogo con le autorità competenti a livello regionale".

L’ordine del giorno richiama il Piano di Iniziativa Mista per trasformare i volumi di alcune strutture agricole ubicate a Costano, in una residenza per anziani, prevedendo fino a 120 posti e creando un numero considerevole di posti di lavoro specializzati. Al Comune è pervenuta una manifestazione di interesse per la realizzazione della struttura da parte di un operatore del settore di primaria importanza, che gestisce a livello nazionale un numero importate di complessi similari.