A 80 anni dall’uccisione

FOLIGNO Cgil eAnpi hanno ricordato Francesco Innamorati, ad 80 anni dall’uccisione del tipografo, protagonista della Resistenza e del mondo del lavoro, nonché due volte segretario della Camera del Lavoro di Foligno. La cerimonia giovedì scorso, presso il monumento dedicato ad Innamorati, di fronte al Cimitero di Santa Maria in Campis, dove il giovane antifascista fu ucciso da un autocarro dell’esercito tedesco. Hanno preso parte al momento di ricordo Simone Pampanelli, segretario della Cgil di Perugia, Fabrizio Fratini, segretario dello Spi Cgil di Perugia, Angelo Scatena, della Cgil provinciale di Perugia, Mari Franceschini, presidente Anpi provinciale , Stefano Mingarelli, dell’Anpi di Foligno, Francesco Giannini, dell’Anpi di Spoleto, il consigliere comunale di Foligno, Marco De Felicis, oltre ai nipoti e familiari di Innamorati. "L’esempio di Innamorati è vivo a 80 anni di distanza, non solo per la sua tenace lotta al nazismo e al fascismo, che gli è costata la vita - ha detto nel suo intervento Simone Pampanelli- ma perché la sua esistenza è stata tutta dedicata alla conquista di nuovi diritti, per l’avanzamento sociale delle classi lavoratrici e quindi per il cambiamento della società. Quel cambiamento che dopo la sua morte si sarebbe realizzato con la Costituzione e con le grandi conquiste sociali degli anni ‘60 e ’70. Oggi che quei diritti sono messi in discussione è nostro compito raccogliere l’eredità di Francesco i e degli altri Partigiani".