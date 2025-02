"A 300 giorni dall’apertura del cantiere, è tutto bloccato"

L’opposizione chiede spiegazioni all’amministrazione comunale sullo stato dei lavori, fermi, relativi alla palestra di San Martino in Trignano. La struttura è al centro di un progetto di riqualificazione architettonica, miglioramento sismico ed efficientamento energetico, finanziato con i fondi del Pnrr. I lavori, iniziati il 25 marzo 2024, avevano una durata prevista di 245 giorni per un importo complessivo di 1.238.366 euro. Tuttavia, nonostante le aspettative iniziali, il progetto sta subendo gravi ritardi. La conclusione dei lavori era prevista infatti per il 25 novembre scorso. "Il cantiere è fermo da mesi – affermano Profili e Dottarelli (Alleanza Civica) -, ad oggi sono trascorsi oltre 300 giorni dall’avvio dei lavori e tutto è bloccato, senza alcuna apparente motivazione ufficiale. Questa inattività prolungata sta destando forti preoccupazioni tra i residenti, gli studenti delle adiacenti scuole media ed elementare, nonché tra le associazioni sportive, che si chiedono quali siano le cause del fermo e quali soluzioni siano previste per completare l’opera. È fondamentale che l’amministrazione comunale prenda provvedimenti immediati, chiarendo le cause del blocco e accelerando la ripresa dei lavori".