A 22 anni voleva gettarsi dal ponte delle Torri, salvato in extremis

Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno soccorso un giovane 22enne che, dopo essersi allontanato da una struttura riabilitativa della città, si era diretto verso il Ponte delle Torri, lasciando presagire la volontà di compiere un gesto estremo. A dare l’allarme è stato un operatore della struttura riabilitativa. Giunti in prossimità di Piazza Campello, i poliziotti hanno notato un uomo che, in forte stato di agitazione, teneva per mano un giovane ragazzo, richiamando con dei gesti l’attenzione della volante. Il giovane si era allontano dalla struttura, ma era stato seguito dal’operatore che, quando ha visto il ragazzo scavalcare la recinzione del Ponte interessato da lavori di riqualificazione, ha dato subito l’allarme. Dopo aver tranquillizzato il giovane e il richiedente – visibilmente scossi – gli agenti hanno affidato il 22enne alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Il giovane è stato accompagnato all’ospedale di Foligno per gli accertamenti del caso.