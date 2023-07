A 12 anni vuole incontrare la presidente del Consiglio

Un bel visetto vispo e intelligente, con gli occhiali a dare un tocco intellettuale e una nascente passione per la politica. Si tratta di Simona Capecci, 12 anni, che ha chiesto e ottenuto di incontrare la presidente del Consiglio comunale Giovanna Monni, tra le poche donne in Italia a ricoprire questo ruolo. Una visita inaspettata quanto gradita per Monni, un dialogo “in rosa“ sui meccanismi della politica e dell’impegno civico. Tra le curiosità della ragazzina quelle inerenti la scuola e la sua gestione, il funzionamento del consiglio comunale, dei suoi organismi, del ruolo dei consiglieri. Un dialogo certo piacevole: "Ritornerei volentieri altre mille volte – ha detto Simona – perchè da grande vorrei fare l’amministratore pubblico anche se, dopo le spiegazioni della Presidente ho capito che non si tratta di un lavoro semplice ma che, anzi, ci sono tante responsabilità e tanti impegni da rispettare".

Davvero emozionata Monni che sta dando un taglio tutto nuovo e molto personale al ruolo di presidente dell’assise cittadina: "Mi ha ricordato – dice – la ragazzina che ero quando alla sua età sono rimasta affascinata dalla politica. E’ stata sua nonna Andreina a parlarmi della grande passione di Simona e delle sue domande sul tema a cui sono stata felice di rispondere. Spero che crescendo voglia approfondire ancora e che un giorno possa diventare una brava amministratrice della cosa pubblica. I numeri ci sono tutti".

Pa.Ip.