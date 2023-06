80enne Perugino Caduto sugli Scogli, Complesse Operazioni di Recupero

È caduto sugli scogli di Porto Miggiano in Puglia, e per ore ne è rimasto “prigioniero“. Complesse le operazioni di recupero di un turista perugino di 80 anni che, domenica, è rimasto vittima di un incidente sulla spiaggia di Porto Miggiano, località turistica del Salento. La caduta, secondo quanto si apprende, è avvenuta in un punto particolarmente difficile da raggiungere, se non via mare.

I tentativi dalla scogliera, infatti, sono falliti e solo grazie alla collaborazione tra Guardia costiera e vigili del fuoco è stato possibile raggiungere l’anziano e affidarlo alle cure del personale del 118 e il conseguente trasporto in ospedale, dove si trova ricoverato. Da quanto ricostruito, la caduta è stata accidentale.