76,3 milioni per il Nuovo Curi, 18mila posti, albergo con vista stadio

L’investimento per la realizzazione del Nuovo Curi ammonta a 76,3 milioni per un impianto da 18mila posti. Gli imprenditori coinvolti al momento sono il marchigiano Giulio Benni (costruttore e titolare della catena King Sport), Francesco Lana (imprenditore perugino), Simone Minestrini (geometra), Gianpiero Romani di Prometheus srl, Mauro Ricci (palestra Anytime), Mirco Campagnoli (Centro Impianti), Andrea Minelli (Greencore), Sea di Marsciano (Claudio Umbrico) e Alberto Bertani, immobiliarista. Sono inoltre previsti 2mila metri quadrati di uffici, 9.500 di commerciale, altri 2 mila per palestra o centro medico specializzato in riabilitazione sportiva, il ristorante e un albergo con 18 suite (altri duemila metri) che avranno direttamente le poltroncine a disposizione per vedere la partita dalla finestra, primo hotel del genere in Europa con 120 camere, 22 sky box da vendere. Al Comune è stato chiesto in un primo momento un impegno finanziario di 12 milioni, più altri 255 mila annui per affitto locali e parcheggio polizia locale.