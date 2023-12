"63enne Denunciato per Omicidio Colposo in Battuta di Caccia"

AMELIA I carabinieri della stazione di Amelia e del locale nucleo forestale, nell’ambito delle indagini relative al tragico incidente di caccia dello scorso 3 dicembre in località Monte Pian di Nappa, costato la vita al 57enne Fabio Massarelli, hanno denunciato un 63enne amerino, incensurato, per omicidio colposo. Dalla ricostruzione dei carabinieri, durante una battuta di caccia al cinghiale, dal fucile calibro 12 dell’uomo era partito accidentalmente un colpo che aveva raggiunto il ginocchio destro del 57enne, che faceva parte della stessa squadra ed era poco distante da lui, causandone la morte in pochi minuti. Sul posto era intervenuto anche il personale del 118 che non aveva potuto fare altro che constatare il decesso già avvenuto dell’uomo. Tra le ipotesi emerse subito dopo la disgrazia, anche quella del colpo di rimbalzo, circostanza non rara nella caccia al cinghiale per il tipo di munizioni usate. In ogni caso è ora accusato di omicidio colposo il compagno di battuta che esplose il colpo fatale.