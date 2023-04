“50&Più“ Una settimana a tutta arte Ecco i vincitori del concorso di pittura

Grande successo di critica e di pubblico per il premio artistico “50&Più Perugia...in Arte“ che si è concluso ieri al Centro Servizi Galeazzo Alessi in via Mazzini. La mostra concorso è stata promossa e voluta dall’associazione “50&Più“ di Perugia, guidata da Giancarlo Acciaio e dal vice presidente Marco Caccinelli. Alla manifestazione, patrocinata dalla Camera di Commercio, dal Comune di Perugia e dalla Confcommercio Umbria, hanno partecipato una cinquantina di maestri ed artisti di primo piano, che hanno proposto opere di grande spessore. La giuria era composta dai maestri Carlo Fabio Petrignani, Chigusa Kuraishi, Marco Giacchetti. "Quest’ultimo - dice Caccinelli - ha svolto anche l’importante incarico di direttore artistico, ha lavorato nel clima ideale e merita di essere riferito il successo, al di sopra delle aspettative, ottenuto dal programma “Le Arti si Incontrano”, che ha proposto delle performance collegate ad un’espressione artistica ogni giorno differente. Encomiabile il tentativo di collegare la manifestazione alla città attraverso l’accordo con gli operatori economici del centro storico".

Gli artisti premiati sono: Michela Vitoni di Assisi, a cui va il “Premio Esordienti” inserito per la prima volta in questa edizione; Giammaria Pierini di Perugia a cui la giuria ha riconosciuto il premio “50&Più Extraclassifica“. Il podio se lo aggiudicano Angelo Dottori di Bastia Umbra (primo posto); Donatella Masciarri di Città di Castello (secondo posto) e Diego Lorenzo Latella (terzo posto). Per una settimana l’evento ha movimentato il calendario dell’acropoli e riempito un contenitore, il Centro Alessi, vocato all’arte e alla cultura.