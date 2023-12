500 euro a un follower

Il sindaco Stefano Bandecchi si mostra su Instagram come Babbo Natale, un follower manda il proprio Iban chiedendo un regalo di “conferma“ e il primo cittadino di Terni provvede: bonifico di 500 euro. "Tutto nasce da un post che Bandecchi pubblica su Instagram - spiega Adnkronos.com– . Il sindaco si fa ritrarre con il cappello rosso, il messaggio abbinato è chiaro: “Avvistato il vero Babbo Natale”. Tra i vari commenti, spicca quello di Claudio Vincentini, che ‘sfida’ il primo cittadino: “Vediamo se sei il vero Babbo Natale”, scrive l’utente, inserendo anche il proprio Iban nel commento. Bandecchi raccoglie la sfida e procede. Parte il bonifico da 500 euro, che il sindaco documenta pubblicando la ricevuta: “Buon Natale Vincentini Claudio”". "Inevitabilmente, al messaggio fanno seguito commenti di decine di utenti – continua Adnkronos- che provano a pescare il jolly e Bandecchi si ritrova sommerso da Iban che fioccano sul social. Non è dato sapere se siano stati recapitati altri doni. Intanto, sempre su Instagram, arrivano i ringraziamenti dell’utente fortunato. “Ci tengo a ringraziare il signor Bandecchi per un gesto di cuore che ha fatto nei confronti di una persona sconosciuta. Ho risposto a un post e ironicamente ho inserito il mio Iban nel commento. Bandecchi è stato davvero il mio Babbo Natale”".