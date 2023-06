45enne arrestato per maltrattamenti in famiglia, minaccia poliziotti e brandisce un coltello

FOLIGNO – Aggredisce moglie e figli e minaccia la polizia. Un 45enne in stato di ebbrezza, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L’episodio dopo una chiamata al numero di emergenza. Sul posto la richiedente, visibilmente preoccupata, ha raccontato ai poliziotti che il marito, dedito al consumo di sostanze alcoliche - da diverso tempo era solito tenere dei comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti e verso i figli, consistenti in ingiurie, minacce e percosse. I maltrattamenti e gli insulti erano diventati sempre più frequenti e, quella sera, a seguito dell’ennesimo episodio violento, aveva contattato il fratello che, preoccupato, aveva chiamato la Polizia. Gli operatori, a quel punto, hanno fatto accesso all’interno del palazzo dove hanno notato l’uomo che, affacciatosi sul cortile interno, dopo aver intimato agli agenti di andare via e averli minacciati, è scappato per barricarsi dentro casa. Grazie all’aiuto della donna, gli agenti sono riusciti ad entrare nell’appartamento dove hanno trovato l’uomo che, minaccioso, era in attesa con un grosso coltello in mano. Dopo diversi tentativi, i poliziotti sono riusciti a far calmare il 45enne – in palese stato di ebbrezza – e a fargli posare l’arma che è stata sottoposta a sequestro. Gli agenti hanno quindi proceduto a identificare l’uomo che, a seguito delle verifiche, è risultato gravato da precedenti di polizia. Una volta contenuto in sicurezza, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato dove, al termine delle attività di rito, acquisita la querela della vittima, è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto in attesa dell’udienza di convalida.