36enne Spara con Fucile Ad Aria Compressa, Ragazzo di 15 Anni Colpito al Braccio

Avrebbe sparato con un fucile ad aria compressa dal terrazzo di casa, colpendo a un braccio un ragazzo, che passava in scooter. Per questo, un perugino di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri. L’uomo è stato individuato dai carabinieri della sezione radiomobile di Perugia, il reato contestato è quello di lesioni aggravate.

Il 36enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe esploso alcuni colpi con una carabina ad aria compressa dalla propria abitazione in direzione della via, colpendo un 15enne perugino che passava. Non chiaro il motivo del gesto che, solo per una casualità, non ha avuto conseguenze più serie. Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri del Radiomobile insieme ai colleghi della Fortebraccio, hanno permesso di rinvenire, sulla ringhiera del balcone dell’appartamento dell’uomo, una carabina calibro 5,5mm di libera vendita, due scatole di munizioni, un mirino laser ed uno ottico, nonché vari accessori. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il 36enne, disoccupato residente a Perugia, è stato denunciato.

La vittima invece, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stata medicata e giudicata guaribile in dieci giorni.