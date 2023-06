25enne denunciato a Foligno per aver costretto il capotreno a fermare il treno

Costringe il capotreno a fermare il convoglio e viene denunciato per interruzione di pubblico servizio. Per questo è stato denunciato un 25enne. Il Capo Treno ha riferito agli agenti che nel corso del servizio presso la stazione di Foligno - sul treno regionale in partenza da Perugia e diretto a Roma Termini - dopo aver verificato che tutti i passeggeri erano saliti sul convoglio, aveva dato il segnale al macchinista per ripartire.

Una volta chiuse le porte, un giovane era sopraggiunto di corsa e, nonostante il treno avesse già iniziato a muoversi, aveva tentato di aprire con forza gli sportelloni. Malgrado le intimazioni a desistere del Capo Treno, che aveva rappresentato l’impossibilità di fermare il mezzo o riaprire le porte, il 25enne si era pericolosamente aggrappato al maniglione.

A quel punto, il dipendente delle ferrovie, compreso il pericolo, aveva attivato il freno di emergenza. Il ragazzo è stato fatto salire e identificato.