11enne ferita in incidente a Piediluco, trasferita al 'Gemelli' di Roma

TERNI – La bambina di 11 anni coinvolta domenica sera nell’incidente stradale avvenuto a Piediluco è stata trasferita nella notte al policlinico "Gemelli" di Roma, dopo le prime cure e il ricovero in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria di Terni. La piccola era con il padre in sella a una moto che si è scontrata con un’auto, poi fuggita. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 79 a Piediluco, nei pressi del Circolo Canottieri, in vocabolo Mezzelvetta. La bambina ha riportato un serio trauma cranico e diverse fratture che hanno imposto cure più intensive: nella notte tra domenica e venerdì ne è stato disposto il trasferimento al "Gemelli". L’undicenne viaggiava col padre, di 47 anni, entrambi di Terni. Anche il genitore è rimasto ferito, ma in modo meno grave. Dopo l’impatto l’auto non si è fermata. In giornata il pirata, un trentenne residente a Colli sul Velino (Rieti), è stato individuato dalla polizia locale conducente sul suo luogo di lavoro a Piediluco: ora è indagato.