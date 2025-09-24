Il festival “I Primi d’Italia” torna a Foligno: alle porte la giornata inaugurale

Foligno, 24 settembre 2025 – Giovedì 25 settembre torna a Foligno la ventiseiesima edizione del Festival nazionale dei primi piatti “I Primi d’Italia”, la manifestazione che riunisce nel centro storico le eccellenze culinarie di tutta Italia. L’evento, organizzato da Epta Confcommercio Umbria con il patrocinio e il contributo del Comune di Foligno, si protrarrà fino a domenica 28 settembre con un ricco calendario di iniziative legate alla tradizione italiana dei primi piatti.

La giornata inaugurale si aprirà alle 15:30 a Palazzo Candiotti, con il taglio del nastro della mostra “Ricette di Ricamo”, un’esposizione di creazioni tessili ispirate ai primi piatti italiani, realizzate dalle ricamatrici del laboratorio “La Gruppa” dell’Università della Terza Età di Foligno. Contemporaneamente debutteranno i laboratori didattici “I Primi d'Italia Junior”, preparati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e la collaborazione della Federazione italiana dettaglianti dell'alimentazione e dell'associazione Il Filo Rosso.

Alle 16:00 si terrà l’apertura ufficiale dei Villaggi del Gusto, degli allestimenti tematici che porteranno nelle taverne barocche del centro storico specialità culinarie e tradizioni provenienti da tutta Italia. È previsto per la stessa ora l’inizio delle prime Food Experience nell’Auditorium Santa Caterina: “Legàmi di pasta”, a cura dell’Università dei Sapori con la chef Catia Ciofo, e alle 18:00 “Giovani talenti all'opera”, che vedrà protagonisti gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Spoleto, che proporranno una degustazione con pici in guazzetto di mare con ostriche allo champagne e bottarga. La parte educativa del pomeriggio proseguirà a Palazzo Candiotti con i laboratori Junior “Le tagliatelle”, “Paglia e fieno” e “La pasta colorata”.

La cerimonia di inaugurazione ufficiale si terrà alle 18:00 in Largo Carducci, con la rappresentazione della scuola di ballo Spazio Danza e il coro della Scuola primaria I.C. Foligno II°.

La serata di apertura unirà l’alta gastronomia e la musica dal vivo. Alle 21:00, l’Auditorium Santa Caterina ospita il primo appuntamento della rassegna “A tavola con le stelle”, con protagonista lo chef Alfonso Caputo della Taverna del Capitano di Marina del Cantone, insignita di una stella Michelin. A seguire, alle 21:30, Largo Carducci accoglierà il concerto del gruppo rock Carro Bestiame.

“L’avvio de I Primi d'Italia è sempre un momento carico di emozione”, ha dichiarato il presidente di Epta, Aldo Amoni. “C'è la consapevolezza del lavoro fatto e la voglia di offrire al pubblico un festival che sappia sorprendere e crescere a ogni edizione. Siamo pronti ad accogliere migliaia di visitatori, dall'Italia e dall'estero, con la passione e l'energia che da ventisei edizioni anima questa manifestazione”.

Il programma delle quattro giornate unisce cucina, cultura e intrattenimento, ma anche solidarietà, grazie alla partnership con Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.