Controlli sulle strade: 4 giovani ubriachi al volante. Ritirata la patente

Perugia, 18 ottobre - Controlli a tappeto e posti di blocco. I Carabinieri intensificano i controlli sulle strade, per prevenire la guida pericolosa e le stragi del sabato sera. Le pattuglie dell'Arma hanno fermato quattro ubriachi al volante. Si tratta di un 19enne, un 21enne, un 28enne e un 31enne, tutti perugini, denunciati per guida in stato di ebbrezza. Ai quattro automobilisti, è stata inoltre ritirata la patente di guida, e "sequestrata" l'auto.

I servizi svolti per contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti sono stati messi in atto sulle principali vie cittadine e sulle principali arterie di comunicazione per garantire il rispetto del codice della strada anche con l’impiego di autovelox ed etilometri.

I controlli eseguiti con l’autovelox sul rispetto dei limiti di velocità, hanno invece consentito di accertare e contestare 48 violazioni, delle quali 5 prevedono la sospensione della patente. Nell’ambito di controlli anti droga sono invece stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di stupefacenti due giovani perugini che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, detenute per uso personale.