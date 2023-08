Città di Castello, paura per un bambino di 17 mesi rimasto chiuso in auto

Perugia, 18 agosto 2023 – Fortunatamente ha avuto un lieto fine la vicenda di un bambino di 17 mesi, che era rimasto inavvertitamente chiuso in auto. Il fatto è accaduto venerdì mattina a Città di Castello, precisamente in via Labriola. La mamma, quando ha visto suo figlio in pericolo, ovviamente era in preda al panico.

Allertati i soccorsi, per liberare il piccolo sono intervenuti i vigili del fuoco, con la mamma del bambino che è rimasta sempre presente accanto ai soccorritori durante tutte le operazioni. I vigili del fuoco, una volta liberato il piccolo, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, che hanno potuto constatare le buone condizioni del piccolo. Tanta paura dunque, ma nessuna conseguenza grave per il bambino, che a quel punto è stato riconsegnato alla madre. Tanta commozione quando la donna ha potuto riabbracciare il suo piccolo, sano e salvo.

