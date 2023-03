Caso Suarez, l’esame “corsa contro il tempo”

Luis Suarez, esame d'italiano all'Università Stranieri di Perugia

Perugia, 17 marzo 2023 – Con le testimonianze dei militari della guardia di finanza che hanno effettuato le indagini, è ripreso oggi il processo per il “caso Suarez”, il presunto esame farsa di italiano che l’attaccante uruguaiano avrebbe sostenuto il 17 settembre 2020 all’Università per stranieri di Perugia. Esame di italiano propedeutico all’ottenimento della cittadinanza italiana che gli avrebbe consentito il passaggio alla Juventus da calciatore comunitario. Se, è stato ricostruito in aula, la prova di esame solo orale era una prassi diffusa a causa delle restrizioni per il covid, per esempio anche all’Università per stranieri di Siena, dove solo poche settimane prima il calciatore Cuadrado aveva sostenuto lo stesso esame, dalle intercettazioni, di cui il finanziere che se ne è occupato ha riferito e che sono state riascoltate in aula, sembra emergere come conferma del fatto che la prova fosse stata organizzata ad hoc, perché “il 22 vi viene tardi, vero?”. Secondo l’accusa, infatti, quella per la cittadinanza di Suarez era diventata una vera e propria corsa contro il tempo per chiudere il suo passaggio entro la fine del calciomercato. Per questo, sempre secondo l’accusa, i tempi sarebbero stati forzati. Corso full immersion per la preparazione della prova, organizzato in quattro e quattr’otto con una fitta serie di telefonate, e prova in presenza ufficialmente straordinaria per scongiurare assembramenti, ma – secondo le contestazioni - concordata a priori, con risposte e comande condivise, per scongiurare qualsiasi tipo di intoppo. Tra i testimoni citati dall’accusa per le future udienze, anche l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e il dirigente Federico Cherubini. Dovrebbe essere sentito anche lo stesso Suarez, in collegamento video. Si torna in aula il 12 aprile.