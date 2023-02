Carceri a rischio, detenuto incendia la cella: tre agenti intossicati a Capanne

Il carcere di Capanne

Perugia, 14 febbraio 2023 - Agenti penitenziari di nuovo a rischio incolumità personale, a causa dell'ennesima aggressione, la quarta in meno di un mese. Questa volta un detenuto tunisino di circa 40 anni ha incendiato nel corridoio della sezione circondariale del carcere di Capanne il materasso, due sgabelli e un tavolo.

Per l'enorme quantitativo di fumo si è dovuto evacuare tutta la Sezione e mettere in sicurezza gli altri detenuti, circa 45. Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l'Umbria del Sappe sottolinea come "grazie all'intervento tempestivo degli agenti di polizia penitenziaria in servizio si è provveduto a spegnere l'incendio e a riportare l'ordine e la sicurezza all'interno della sezione stessa".

Il bilancio del gesto: tre poliziotti e un sovrintendente, aggiunge ancora, "sono poi stati accompagnati all'ospedale cittadino per essere sottoposti a cure e dimessi in tarda serata con prognosi di vari giorni". L'intervento per spegnere l'incendio, sottolinea Angelo Romanelli della segreteria regionale della Uilpa, "si è rivelato ancora più complicato perché il detenuto che ha incendiato il materasso ha cercato di ostacolare in tutti i modi l'intervento degli agenti scagliando contro di loro ogni tipo di oggetto "Un episodio grave, che va contestualizzato in una realtà operativa assai precaria, dove sempre ieri un altro detenuto psichiatrico ha colpito con una testata al volo un altro agente.

Il carcere di Perugia, per la presenza di detenuti di difficile gestione e per la grave carenza di organico, è una polveriera e merita la giusta attenzione da parte dei vertici dell'amministratore penitenziaria" aggiunge Bonino di Sappe. Questo ennesimo fatto, "rispecchia la situazione in cui versa il carcere di Perugia, ormai diventato un vero ospedale psichiatrico" conclude Romagnoli di Uilpa.