Scampata al canile, ora Lea è campionessa nel cercare i tartufi

La cagnolina Lea

Città di Castello (Perugia), 12 marzo 2023 - Ha evitato il canile e si è poi rivelata una campionessa nella ricerca dei tartufi: è la bella storia di Lea, una cagnolina meticcia di tre anni che il vecchio proprietario non poteva più tenere.

Aveva un fiuto eccezionale, ma nessuno se ne era mai potuto accorgere prima. Fino a quando non è stata adottata da un noto ‘cavatore’ tifernate e questa sua dote è venuta alla luce. Fin dall'inizio la cagnolina ha manifestato una particolare predisposizione per il profumo del tubero, e le sue ricerche meticolose ha permesso di individuare molti tartufi. Dunque dopo Leo, il cocker spaniel che ha perso la vista da oltre un anno ma ha un olfatto che gli consente ancora di andare a tartufi con il suo inseparabile conduttore, ora un'altra bella storia a lieto fine vede protagonista una cagnolina, sempre a Città di Castello. Lea, assieme al suo nuovo proprietario, Mario Guerrini, conosciuto come ‘Mindo’, di 62 anni, esperto tartufaio, in pochi mesi di attività ha consentito la ricerca di oltre un chilo di preziosa trifola, bianchetto e nero. Davvero un record e tutto merito di un fiuto a "quattrozampe" d’eccezione.



Poco dopo la tragica scomparsa del suo amico ‘Fimo’, un lagotto romagnolo che era un campione riconosciuto da tutti nella ricerca del tartufo, incappato, purtroppo in una polpetta avvelenata, Mario Guerrini è venuto a conoscenza dell'intenzione di un suo amico di portare in canile la cagnolina, dal momento che questi era impossibilitato ad accudirla ancora. Lui non ci ha pensato su due volte ed ha deciso di prenderla con se e di adottarla, aumentando così di numero la sua famiglia di ‘quattrozampe’ specializzati nella ricerca del tartufo. Ed è proprio in questo momento che Lea ha manifestata la sua vocazione. Oltre ad essere una cagnolina affettuosa, si è rivelata bravissima nella ricerca del tartufo.

“Ha una predisposizione naturale e un fiuto eccezionale in ogni terreno ed ha già dato sfoggio della sua capacità di trovare tartufi: in poco tempo ne ha scovati di ottime pezzature, specie trifole”, ha spiegato Guerrini, nel ricordare a tutti che i tartufai “sono i primi amici dei cani”. Tutto questo è ben descritto nel libro del professor Lorenzo Tanzi, proprietario del cane non vedente, Leo, “Il tartufaio, un uomo, i suoi cani, i tartufi”, Petruzzi Editore già alla seconda ristampa. La storia Leo è davvero commovente al tempo stesso e fotografa l'amore che da sempre c'è fra i tartufai ed i loro cani, spesso veri e propri familiari aggiunti.

Maurizio Costanzo