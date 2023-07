Camion contro il new jersey, resta bloccato nel cemento. Autista ferito

Città di Castello (Pg), 6 luglio 2023 - Un tir come in una sorta di carambola urta il new jersey e rimane "impigliato" nella struttura di cemento. E' questa la scena che si presenta ai Vigili del fuoco di Città di Castello che insieme ad una squadra dei caschi rossi in supporto dalla sede centrale di Perugia, sono impegnati nella rimozione del mezzo pesante che ha urtato il new jersey in località Città di Castello poco prima dell'uscita Nord.

Il conducente è ferito lievemente ed è stato affidato alle cure del 118. Sul posto anche Anas e Polizia stradale. Si sta cercando di capire la dinamica dell'incidente e come possa essere avvenuto lo schianto sulla barriera. Cause imputabili al conducente? Problemi tecnici del grosso camion o dell'infrastruttura stradale? Per fortuna nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, altrimenti poteva finire in tragedia.