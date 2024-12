Bonifici, link e siti fasulli: truffe online per oltre 34mila euro

Perugia, 30 dicembre 2024 - Da Bastia Umbra, passando per Assisi, Santa Maria degli Angeli, Cannara e poi, cambiando territorio, eccoci al Trasimeno a Panicale: la truffa viaggia online e i carabinieri denunciano sei persone per un ingiusto profitto di circa 34mila euro.

Nello specifico a Bastia Umbra un 47enne, presentandosi come operatore di una nota società per pagamenti digitali e trasferimento di denaro, ha indotto con artifizi e raggiri una 66enne del luogo, ad eseguire un bonifico istantaneo per l’importo di 1.400 euro su di un conto corrente a lui riconducibile; ad Assisi una 21enne ed un 20enne, dopo aver creato un sito web di una ditta di bricolage, proponevano ad una signora l’acquisto di una piscina fuori terra al prezzo di 420 euro, facendosi accreditare la somma sul loro conto corrente a mezzo bonifico istantaneo, per poi rendersi irreperibili.

A Santa Maria degli Angeli un 33enne, spacciandosi per il figlio della vittima, un 81enne del luogo, con una scusa ha indotto quest’ultimo ad effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro su un conto corrente della vittima. Quanto al caso di Cannara un uomo si è spacciato per un agente del “Nucleo Antitruffa”, chiedendo un bonifico di 28.500 euro su un conto corrente a lui riconducibile al fine di tutelareil patrimonio da una presunta truffa in corso, per poi rendersi irreperibile. Infine a Panicale la truffa era congegnata su un link telefonico associato ad un sito internet.