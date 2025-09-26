Bimbo di un anno ingoia una castagna e rischia di soffocare, ora è in terapia intensiva

Perugia, 26 settembre 2025 - Una giornata di giochi al parco rischiava di trasformarsi in una tragedia. E' successo a Madonna Alta, giovedì pomeriggio, quando un piccolo di neanche un anno, dopo aver ingerito una castagna, che gli ha ostruito le vie respiratorie ha rischiato di morire soffocato.

Ora il bambino è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia dopo avere accusato un arresto cardiorespiratorio.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto mentre il bambino si trovava con un familiare nell’area verde cittadina. In un attimo il terrore, quando ha manifestato gravi difficoltà respiratorie. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha poi trasportato il piccolo al pronto soccorso.