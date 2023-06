Bici contro auto: bambino di 8 anni ricoverato al Meyer

Gubbio (Perugia), 28 giugno 2023 - Un bambino di otto anni è rimasto ferito in seguito all'urto tra la bicicletta sulla quale si trovava nella zona di Gubbio e un'auto. È ora ricoverato all'ospedale Meyer di Firenze.

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri. A dare l'allarme è stato il conducente della vettura, che ha prestato i primi soccorsi. Secondo una delle ipotesi valutate dei carabinieri quella che il bambino possa avere perso il controllo della bicicletta finendo contro l'auto. È stato subito soccorso dal 118 e quindi trasferito a Firenze.

Come riferito dai carabinieri, il ragazzino scendeva con la propria bicicletta lungo un tratto in discesa, in via Paolo Veronese nel quartiere di Madonna del Ponte a ovest del centro cittadino. Sul posto dell’incidente, i carabinieri della stazione di Nocera Umbra del comando della compagnia di Gubbio, guidata dal capitano Fabio Del Sette, che hanno raccolto i primi elementi aprendo un fascicolo per le indagini del caso.