Auto a fuoco nella notte: è un incendio doloso

Gualdo Tadino (Perugia), 24 agosto2023 - Si sono vissuti momenti di paura in piena notte a Cerqueto, per un'auto che ha preso fuoco. I vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti questa notte, tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto, per spegnere l'incendio che ha coinvolto un'autovettura. Si tratta di una Panda che si trovava in località Cerqueto di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Sono scattate le indagini per risalire alle esatte cause del rogo. Presumibilmente si tratterebbe di un incendio doloso. Sul posto, insieme ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

