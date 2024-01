Armati di pistola, doppia rapina a Perugia: paura in un bar e nel garage

Perugia, 18 gennaio 2024 – Momenti di paura in città. Dopo i recenti furti in alcuni negozi del centro, ieri sono state messe a punto due rapine in periferia: una in un centro commerciale di via Settevalli e l'altra in un bar a Ferro di Cavallo.

Nel primo caso, il malvivente pistola in pugno, ha rubato la borsa ad una donna che si trovava nel parcheggio interrato del supermercato. All'interno c'erano 200 euro e il cellulare. L'uomo si è dileguato a bordo di una autovettura insieme ad un altro complice.

Nel secondo caso due malviventi, di cui uno armato di pistola, dopo aver minacciato la barista, rimasta comunque incolume, si sono appropriati del cassetto del registratore di cassa contente oltre 1.000 euro per poi darsi alla fuga. Gli inquirenti stanno vagliando varie piste. Sui entrambi i casi sta indagando la Polizia. Non si esclude che i due crimini abbiano la stessa matrice.