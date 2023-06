Un nido ostruisce la grondaia: anziano spara a un piccione e lo uccide. Denunciato

Foligno, 13 giugno 2023 - Ha sparato ad un piccione, ferendolo a morte. Per l'uomo, un anziano di 79 anni, è scattata una denuncia da parte dei Carabinieri di Foligno, al termine delle indagini che sono state avviate in seguito ad un esposto presentato dal coordinamento regionale Umbria della Lipu, la Lega italiana protezione uccelli. Il fatto risale agli inizi del mese di maggio 2023, quando in una via del centro di Foligno viene rinvenuto al suolo un piccione agonizzante, colpito con un pallino in piombo, che successivamente morirà a causa delle ferite riportate.

Nel corso degli accertamenti è stato poi individuato il responsabile del gesto. L'uomo ha dichiarato che nella grondaia all’esterno della propria abitazione si era formato un nido di piccioni che ostruiva il corso dell’acqua piovana. Nonostante i ripetuti tentativi di pulirla, ha così deciso di esplodere con la propria carabina ad aria compressa alcuni colpi in direzione nel nido, al fine di far allontanare i volatili.

Nella circostanza, però, l’uomo non si era reso conto che uno dei piccioni era stato colpito e ucciso. A carico del soggetto è stato ipotizzato il reato di maltrattamento di animali, con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto e ritiro cautelare delle armi di proprietà ad aria compressa legalmente detenute.