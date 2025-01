Non vedente e con problemi di salute: anziano soccorso dalla Polizia

Assisi, 2 gennaio 2025 - Stato di salute precario e per giunta non vedente. L'uomo era uscito di casa e di lui la moglie non aveva più notizie. Così ha chiamato la polizia. Gli operatori, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, si sono subito attivati, setacciando le zone limitrofe all'abitazione dell'anziano, che vive ad Assisi. Ma purtroppo senza esito.

Poi si è aperto uno spiraglio di speranza: è arrivata segnalazione da Bastia Umbra, di un anziano in evidente stato di difficoltà, la cui descrizione era corrispondente a quella dell’uomo scomparso.

Giunti sul posto, dopo averlo avvicinato, i poliziotti hanno notato che l’uomo, classe 1948, era disorientato e spaventato. Dopo averlo tranquillizzato, lo hanno riportato a casa dalla sua famiglia.