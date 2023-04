Alluvione, 8 milioni da Roma in arrivo per risanare i danni subiti da Gubbio

Gubbio (Pg), 12 aprile 2023 - Porta a casa una grande vittoria il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, che significa soldi da Roma per il suo territorio, che a settembre era stato colpito da una alluvione. "Prendiamo atto con soddisfazione della deliberazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stanziamento di 8,4 milioni di euro per la realizzazione di interventi in relazione allo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi lo scorso 15 settembre nei territori dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo. Un fatto importante che dimostra che l'attivazione delle nostre procedure e' stata tempestiva ed efficace, e che le sollecitazioni che abbiamo rivolto al Governo e alla Regione Umbria hanno avuto esito positivo": così Stirati commenta la deliberazione del Consiglio dei Ministri che prevede lo sblocco di quasi 8 milioni e mezzo di euro per i danni subiti da quei territori per la recente alluvione.

"All'indomani dei fatti di settembre - spiega ancora Stirati - ci siamo immediatamente attivati per certificare i danni pubblici subiti dal nostro Comune e raccogliere le segnalazioni dei privati: ora ci auguriamo vivamente che possano essere coperti sia i danni che riguardano le strade e la parte comunale sia quelli denunciati dai privati, che ammontano a 4 milioni circa per quanto riguarda i beni pubblici e a 3 milioni e mezzo circa per i privati. Speriamo dunque che a quello annunciato si aggiungano ulteriori stanziamenti, così da poter essere risarciti pienamente dei danni subiti".