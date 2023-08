Allenatore dà un pugno a un giocatore della squadra avversaria: scatta il Daspo

Città di Castello (Pg), 1 agosto 2023 - Questa volta a prendersi il Daspo è un allenatore di prima categoria. E' accusato di aver preso a pugni un giocatore della squadra avversaria mentre con i compagni festeggiava la vittoria appena conquistata sul campo.

Per questo il mister è stato raggiunto dal provvedimento della Questura, che durerà un anno. L'episodio si è verificato ad aprile a Pistrino di Città di Castello, in provincia di Perugia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo che la partita si era svolta senza particolari tensioni né in campo né sugli spalti, mentre in campo si ammassavano i giocatori e i dirigenti della squadra vincitrice, l'allenatore avversario avrebbe colpito con un pugno al volto un giocatore dell'altra squadra, provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Individuato dai carabinieri, per l'allenatore, un 48enne residente a Citerna, frazione di Città di Castello, è scattata la misura di prevenzione che avrà la durata di un anno e che per questo tempo lo terrà lontano da panchina e campo, ma anche da qualsiasi manifestazione sportiva in tutta Italia.