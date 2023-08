Addio a Rossella Cestini: "Ha fatto la storia sociale, politica e sportiva della città"

Città di Castello, 9 agosto 2023 - "Con Rossella Cestini perdiamo una meravigliosa figura di donna della nostra città": a dirlo è il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, esprimendo a nome di tutta l'amministrazione comunale cordoglio e vicinanza ai familiari. Secondi parla di "una tifernate vera che amava profondamente la sua terra e la sua gente. Una persona sensibile e intelligente - aggiunge -, che ha saputo vivere intensamente nella nostra comunità come appassionata sportiva, professionista seria e preparata nell'ambito della sanità, politica e amministratrice pragmatica, competente, scrupolosa e generosa, che ha sempre lavorato per il bene di Città di Castello con il sorriso e con uno sguardo attento al sociale, in particolare alle donne, ai loro diritti, alla loro emancipazione e alla loro protezione, per i quali si è sempre battuta in prima linea fino all'ultimo".

Al cordoglio della comunità politica e sociale tifernate si aggiunge quello del vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Michele Bettarelli (Pd). "Apprendo con profondo dolore - afferma - della scomparsa di una cara amica che ho avuto il piacere di avere come segretaria di partito e collega di Giunta in Comune a Città di Castello. Rossella è stata per me un esempio, nella politica e nelle istituzioni, così come nella vita. Una donna coraggiosa e altruista che ha combattuto, con dignità e orgoglio, tutte le sue battaglie, fino all'ultimo giorno. Da tutti apprezzata per la sua vitalità e il suo altruismo, lascia in noi un vuoto incolmabile".

Tanti i messaggi giunti alla famiglia. Tra questi anche quelli dei compagni di partito della Cestini. "Rossella, per anni protagonista della vita politica e amministrativa tifernate, non è più tra di noi. Lascia un doloroso ed incolmabile vuoto. È una grave perdita per la comunità democratica e per tutta l'Umbria - scrive il consigliere e segretario regionale del Pd, Tommaso Bori -. Nonostante la sua lunga e difficile malattia - aggiunge -, ha continuato a portare il suo contributo con grande generosità. Per lei la politica era passione, partecipazione attiva e spirito di servizio. A tutti i suoi cari giunga la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze, ci stringiamo a loro in questo momento di dolore".