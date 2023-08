Abbandona il cane alla stazione e va via in treno: padrone rintracciato e denunciato

Foligno (Perugia), 17 agosto 2023 - Aveva pensato di abbandonare il proprio cane in stazione, ma l'autore di questo brutto gesto è stato rintracciato e denunciato.

Il cane, un esemplare di grossa taglia, è stato lasciato nella stazione di Foligno, mentre il padrone si era allontanato in treno. Ma le cose non sono andate secondo i suoi piani, infatti il cane è stato notato dalla polizia ferroviaria, mentre girovagava nella stazione, rischiando di essere investito dai treni in transito.

Il personale della Polfer, dopo aver messo in sicurezza l'animale all'interno dell'ufficio, ha visionato le immagini dell'impianto di videosorveglianza presente all'interno della stazione, individuando una persona che ha liberato il cane dal guinzaglio per poi salire su un treno in partenza.

Grazie anche all'intervento della polizia veterinaria di Terni e mediante il microchip presente sull'animale, è stato individuato il legittimo proprietario che è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Nel weekend di ferragosto la polizia ferroviaria di Marche, Umbria e Abruzzo ha controllato 1.986 persone, quattro quelle indagate. Ha effettuato 136 servizi di vigilanza in stazione, 13 servizi di vigilanza a bordo treno con 26 treni presenziati, 5 pattuglie automontate lungo linea. Cinque sono state le sanzioni amministrative elevate, tre le persone proposte per provvedimenti di polizia, un minore è stato rintracciato.

Maurizio Costanzo