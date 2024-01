Weekend di riconoscimenti per il mondo dello sport castiglionese

Arezzo, 22 gennaio 2024 – Un altro weekend degno di nota, quello appena trascorso, per il mondo sportivo castiglionese. Gli ultimi giorni sono stati, infatti, forieri di importanti traguardi, ambiti successi e rilevanti riconoscimenti di rilievo nazionale e internazionale.

A trionfare in suolo francese è stato il giovane atleta Mattia Menditto degli Arcieri Castiglionesi, che ha arricchito il suo ricco palmares gareggiando nella 26° edizione del Torneo internazionale di Tiro con l’arco Indoor di Nimes, a cui hanno preso parte i migliori arcieri provenienti da tutto il mondo. Con il punteggio di 573, l’arciere classe 2010 si è classificato terzo nelle fasi di qualifica, per poi vincere i tre scontri che gli hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio nella categoria Under 15.

In un weekend impegnativo di tornei e gare di campionato, il Tennis Club Castiglionese ha ottenuto una classifica davvero prestigiosa, a livello giovanile, tra tutti i circoli tennistici d’Italia. Per la prima volta nel corso della sua storia, il TC Castiglionese, che in questo 2024 celebra il suo 60° anniversario, si posiziona al 1° posto tra tutte le scuole tennis della provincia di Arezzo e al 4° posto tra tutti i circoli toscani: un risultato storico che il Consiglio Direttivo ha voluto condividere con agonisti, collaboratori e con tutto lo staff tecnico diretto da Max Dell'Acqua e Nicola Valenti.

Tempo di festeggiamenti anche in casa dell’U.S. Castiglionese: in occasione del match casalingo di Eccellenza contro lo Sport Club Asta, il calciatore Daniele Menchetti ha tagliato il traguardo delle 400 presenze in maglia viola. Prima del fischio d’inizio, il difensore ha ricevuto i meritati omaggi del sindaco Mario Agnelli e del presidente Carlo Barbagli in rappresentanza di tutta la società.

Proprio lo scorso fine settimana ha, infine, fatto ritorno in terra castiglionese, stanco ma felice, il centauro Gioele Meoni, reduce dalla positiva esperienza della Dakar, conclusa con un 47° posto assoluto che lo ha incoronato primo fra gli italiani.

“L’anno è appena iniziato e, nella settimana che precede la Ronda Ghibellina, il primo grande evento sportivo nel calendario Castiglionese, altri nostri atleti non stanno certo a guardare. I più sinceri complimenti e congratulazioni ai nostri ragazzi, campioni nelle discipline più disparate e, permettendomi di parlare a nome della comunità, soprattutto nel cuore di tutti i castiglionesi. Un ringraziamento particolare, mi si concederà, a Gioele, per l’esempio umano e la grande emozione dati dalla sua impresa, fatta di coraggio, generosità e passione” commenta l’assessore al Terzo Settore e Associazionismo, Chiara Cappelletti.