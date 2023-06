Volley femminile, la Pallavolo Follonica è promossa in serie C

Follonica, 6 giugno 2023 - La Pallavolo Follonica è in festa. La formazione femminile allenata da Giuseppe D'Auge è ufficialmente promossa in serie C. Successo casalingo per 3-1 che vale la matematica promozione ad una giornata ancora da giocare. Le ragazze allenate da Giuseppe D'Auge però, nei playoff, hanno messo assieme tre vittorie ed una sconfitta con un punto, per un bottino che è valso il salto di categoria. La vittoria decisiva è avvenuta contro Progetto Volley Bottegone, superato in maniera autoritaria (25-23; 20-25; 25-21; 25-8). Cade malamente a Follonica il Bottegone di coach Barbiero in casa della prima squadra che in questo girone play-off si aggiudica la serie C. Troppo forte la formazione grossetana, ma anche un Bottegone che ha sprecato qualcosa di troppo, condizionato anche dalla condizione non al 100% della regista Tucci. Dopo un inizio così così le avversarie delle follonichesi comandano il primo set, vanno sul 22-23, ma un break finale locale è decisivo. Dopo il secondo set dominato, le pistoiesi nel terzo peccano in lucidità e qualche errore evitabile consegna il punto che mancava al Follonica per la promozione. Servirebbe un punticino anche al Bottegone per sperare, ma le ragazze di Barbiero praticamente non entrano in campo nel quarto, chiuso con soli 8 punti. E ora si fa veramente difficile per il Bottegone sperare nella serie C. Con la promozione della Pallavolo Follonica resta solo un posto disponibile che si giocheranno Valdelsa (6 punti), Valdarninsieme e Bottegone (4 punti entrambi, ma i primi avanti per il numero di vittorie). Il Bottegone nell’ultimo turno dovrà obbligatoriamente battere il Valdelsa e sperare che lo Jenco riesca a strappare almeno un punto al Valdarninsieme, nonostante i viareggini non abbiano più nulla da chiedere a questo campionato. Ogni combinazione diversa sarà fatale al Bottegone. La Pallavolo Follonica sale meritatamente di categoria dopo una stagione regolare passate sempre nelle prime posizioni ed una fase playoff praticamente dominata.