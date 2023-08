Visit Tuscany, il turismo sul web La nuova veste del portale fa boom

di Gabriele Manfrin

Sapersi presentare fa la differenza. Riuscire a raccontare la propria terra in modo semplice, con un approccio inclusivo, che ne valorizzi gli itinerari, ma anche le tradizioni e i prodotti, è invece fondamentale. Lo sa bene la Regione Toscana, che ha presentato ieri la nuova versione del suo portale ufficiale della destinazione: Visit Tuscany. Con una nuova esperienza di navigazione, un design rinfrescato, e un livello di accessibilità maggiore, il "sito del turismo toscano", si è profondamente rinnovato. Un racconto della Regione a 360 gradi, dall’identità dei suoi borghi unici, alle sue città; dal mare fino ai monti, passando per l’interno. La nuova architettura del portale offrirà una vista completa sulla nostra terra. Tre nuove sezioni "Ispirati", "Esplora" e "Organizza" renderanno il sito intuitivo, e permetteranno di scovare informazioni in pochi clic.

Percorsi, eventi, itinerari; ma anche guide, attività, mappe, e consigli, sono solo una piccola parte di quello che si potrà trovare. Anche il presidente della Regione Giani, nel ricordare l’impatto del turismo sul Pil, ha ribadito l’importanza di intercettare le esigenze degli utenti: "Questi ultimi 5 anni hanno cambiato il modo di viaggiare, programmare e di usare il digitale — spiega — E’ giusto che il portale si evolva. Semplificandosi, rendendosi più accattivante, ma anche migliorando l’accessibilità ai contenuti". E sugli obiettivi il presidente è chiaro: "La promozione web è la principale vetrina — dice — Mi auguro che affascini, aiuti, e faciliti a scoprire la Regione. Anche con itinerari che vanno oltre la città d’arte" conclude. Il rinnovo del portale nasce per far fronte alle sfide del web, in particolare alla competitività di altri siti, ma anche social media e altre destinazioni. Semplicità, intuitività, e coinvolgimento: queste le risposte della piattaforma.

Che in termini di numeri, già registrava buone performance. Contando l’ultimo anno, infatti, le visualizzazioni sono state oltre 6 milioni per un totale di 4 milioni di utenti. Insomma un sito "trafficato", visittuscany.com, che si posiziona tra i primi portali turistici regionali in Italia. In termini territoriali, nel 2022 il sito è stato visitato da 232 Paesi nel mondo. In cima alla lista Usa, Germania, Francia, Regno Unito ma anche Spagna e Svizzera. L’assessore al turismo Leonardo Marras, ricordando come il portale sia come un "biglietto da visita", ha sottolineato il valore dell’inclusività : "Abbiamo fatto un passo per renderlo più accessibile per gli utenti con problemi di vista o con supporti speciali per la navigazione — dice — L’obiettivo è avere uno strumento attuale che risponda alle esigenze dei visitatori" conclude. E sulla direzione da prendere il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo, va dritto al punto: "Puntiamo a competere con i migliori esempi internazionali" dice. Presente anche il presidente della Fondazione, Iacopo Di Passio.