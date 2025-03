Arezzo, 16 marzo 2025 – VIIIª Edizione del Gran Galà dello Sport. Al calciatore del Cesena Cristian Shpendi il Premio “Gianni Di Marzio”

Sale l’attesa per il Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. Lunedì 17 marzo alle ore 21 al Teatro Mario Spina andrà in scena l’VIIIª edizione della manifestazione a scopo benefico i cui proventi saranno devoluti alla Misericordia di Castiglion Fiorentino e che negli anni ha portato nella città del Cassero grandi campioni e personalità dello sport. La serata, condotta dal giornalista Matteo Marzotti insieme alla conduttrice televisiva e radiofonica Romina Pierdomenico, andrà in onda su Sportitalia mercoledì 19 marzo alle ore 21:00.

Svelato in queste ore il nome del calciatore che riceverà il Premio Gianni Di Marzio, intitolato all’indimenticato allenatore e dirigente sportivo scomparso nel 2022. L’ambìto premio, che nelle ultime tre edizioni è stato consegnato tra gli altri a Federico Gatti, quest’anno sarà ritirato dall’attaccante del Cesena classe 2003 Cristian Shpendi, autore in questa stagione di dodici reti con la maglia bianconera tra campionato di Serie B e Coppa Italia e uno dei profili più attenzionati da alcune squadre di Serie A.

Con Cristian Shpendi si completa così la rosa di nomi che saranno protagonisti sul palco del Teatro Mario Spina durante la serata di lunedì.

Premio Beatrice: Francesco Graziani Premio Bovolenta: Hristo Zlatanov Premio D’Agata: Giovanni De Carolis Premio Di Marzio: Cristian Shpendi Premio Luzzi: Anna Nerelli Premio Martini: Maurizio Fondriest Premio Meoni: Alessandro Botturi Premio Rossi: Gianluca Astaldi Premio Sconcerti: Matteo Marani Premio Viciani: Cesare Prandelli