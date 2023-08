"Viareggio: Versilia snob con chi la esalta"

Da buon professore, Gianni Canova (nella foto) ha "rimandato a settembre" la giunta viareggina. Colpevole, a suo dire, di non aver celebrato a dovere la presenza a Viareggio di Enrico Vanzina per i 40 anni di "Sapore di Mare". Il regista e produttore romano è intervenuto a Viareggio alla rassegna degli "Incontri del Principe", al Grand Hotel Principe di Piemonte, dove ha avuto modo dialogare con Canova, critico cinematografico e rettore dello Iulm di Milano, e con l’inviato del "Giornale" Stefano Zurlo: si è parlato tanto, tra le altre cose, di quanto "Sapore di Mare" abbia influito nella costruzione del mito della Versilia. Proprio per questo, l’assenza dell’amministrazione non è andata giù a Canova.

"A Viareggio è arrivato un grande maestro del cinema italiano, Enrico Vanzina, che esattamente 40 anni fa, col film ‘Sapore di mare’ ha celebrato e rilanciato la Versilia – ha detto – ma dagli amministratori locali solo indifferenza. È deprimente e sconfortante". Canova ha svelato pure un retroscena che ha per protegonisti lui e il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. "Serviva una festa di piazza per quello che questo film ha dato a questo territorio – ha detto ancora Canova –; ho scritto una mail al sindaco. Mi ha risposto: ‘Non ne so assolutamente nulla’. Gli ho scritto di nuovo, per spiegargli l’importanza dell’evento. E lui non ha più risposto. Questo dimostra l’assoluta insensibilità della classe politica nei confronti della cultura, dell’arte e del turismo". Dal primo cittadino viareggino sono arrivate parole distensive: ha liquidato le polemiche come "assurde e strumentali" e ha sottolineato di avere "grande rispetto professionale e simpatia umana per Vanzina, che è sempre il benvenuto a Viareggio".