Vestono Obama,. Clinton e Stallone

Da Marlon Brando a Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, Barak Obama, i reali di Inghilterra, ma anche rock star come Keith Richards e Silvester Stallone che l’ha voluto per la notte degli Oscar. Gli abiti d’Avenza non mancano nei più blasonati guardaroba dei vip di tutto il mondo, dalle teste coronate ai big della politica e del cinema. Il marchio nella storia è stato presente su importanti set del cinema e i capi firmati d’Avenza hanno vestito attori, star e cantanti. I corner della celebre griffe non mancano nei più importanti store del mondo, da Londra a Parigi, Anversa, Liverpool. Una storia che viene da lontano, fatta da maestranze che sempre hanno assicurato 268 fasi di lavorazione per ogni capo, di cui il 70 per cento eseguite a mano.

"In un mercato sempre più globalizzato – spiega Clay – cresce la ricerca dell’identità".